До +34 и грозы с градом ожидаются в Костанайской области

В Костанайской области ожидается жаркая, но неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, ночью на западе и юге региона пройдут дожди с грозами. Днем осадки распространятся на большую часть области.
На западе и севере региона возможны град и шквалистый ветер.
Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность. Днем прогнозируются дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду с порывами до 15–20 метров.
Температура воздуха в областном центре ночью составит +13…+15 градусов, днем — от +31 до +33.
