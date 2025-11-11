Повышение цен на детские лагеря прокомментировали в Минпросвещения

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве рассказала, стоит ли ожидать повышения цен на услуги детских лагерей отдыха после ужесточения требований к ним.
По словам министра, вопрос повышения стоимости путёвок сейчас не рассматривается.
Сулейменова сообщила, что в рамках лицензирования лагеря проверяют санитарные службы, противопожарные специалисты, полиция и представители акиматов.
Кроме того, в этом году к детским лагерям добавили новые требования.
— Мы включили требование, чтобы в каждом лагере был интернет — 20 мегабит в секунду на 40 детей. Также включили обязательный питьевой режим. Мы этот вопрос обсуждали с ассоциацией лагерей, поэтому вопрос повышения цен не стоит, — заявила министр.
