Повышение цен на детские лагеря прокомментировали в Минпросвещения

— Сегодня, 18:08
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве  рассказала, стоит ли ожидать повышения цен на услуги детских лагерей отдыха после ужесточения требований к ним.

По словам министра, вопрос повышения стоимости путёвок сейчас не рассматривается.

Сулейменова сообщила, что в рамках лицензирования лагеря проверяют санитарные службы, противопожарные специалисты, полиция и представители акиматов.

Кроме того, в этом году к детским лагерям добавили новые требования.

— Мы включили требование, чтобы в каждом лагере был интернет — 20 мегабит в секунду на 40 детей. Также включили обязательный питьевой режим. Мы этот вопрос обсуждали с ассоциацией лагерей, поэтому вопрос повышения цен не стоит, — заявила министр.



