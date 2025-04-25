Более 40 тысяч нарушений ПДД выявили в Казахстане во время ОПМ «Безопасная дорога»





В Казахстане продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины среди водителей и пешеходов.

Как сообщили в МВД, особое внимание во время рейдов уделяется нарушениям, которые чаще всего приводят к тяжёлым последствиям при ДТП.

В их числе:

— управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

— выезд на встречную полосу;

— превышение скорости;

— использование мобильных телефонов за рулём;

— нарушения правил перевозки пассажиров.

За время проведения ОПМ полицейские пресекли более 40 тысяч нарушений правил дорожного движения.

По данным МВД, выявлено:

— свыше 500 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;

— 397 случаев выезда на встречную полосу движения;

— более 6 тысяч фактов использования мобильных телефонов во время управления автомобилем;

— свыше 4 тысяч автомобилей, не прошедших обязательный технический осмотр.

В полиции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения остаётся одним из главных факторов безопасности на дорогах.

