Более 40 тысяч нарушений ПДД выявили в Казахстане во время ОПМ «Безопасная дорога»

В Казахстане продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины среди водителей и пешеходов.
Как сообщили в МВД, особое внимание во время рейдов уделяется нарушениям, которые чаще всего приводят к тяжёлым последствиям при ДТП.
В их числе:
— управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
— выезд на встречную полосу;
— превышение скорости;
— использование мобильных телефонов за рулём;
— нарушения правил перевозки пассажиров.
За время проведения ОПМ полицейские пресекли более 40 тысяч нарушений правил дорожного движения.
По данным МВД, выявлено:
— свыше 500 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
— 397 случаев выезда на встречную полосу движения;
— более 6 тысяч фактов использования мобильных телефонов во время управления автомобилем;
— свыше 4 тысяч автомобилей, не прошедших обязательный технический осмотр.
В полиции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения остаётся одним из главных факторов безопасности на дорогах.
