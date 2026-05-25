«Никогда такого не было» — аким Костаная о ремонтах школ по 2–3 года





Аким Костаная Марат Жундубаев высказался о сроках ремонта школ и детских садов в городе, раскритиковав практику растягивания работ на несколько лет.

Во время обсуждения ремонта школы №23 глава города уточнил, что на объект в этом году выделено 73 миллиона тенге. В ответ представители отдела образования сообщили, что текущие ремонтные работы планируют завершить уже в этом году.

Марат Жундубаев отметил, что Костанай сталкивается с нехваткой финансирования, поскольку отдел образования подчиняется областному управлению.

— Плохо, что отдел образования подчиняется областному управлению. Получается финансирование идет по остаточному принципу. У нас не хватает средств, — заявил аким.

Он также напомнил о ситуации с ремонтом детского сада №6, который, по его словам, ремонтировали три года при общей сумме работ около 200 миллионов тенге.

— Как можно было детский сад три года ремонтировать? Школы ремонтируете по 2–3 года. Никогда такого не было, — подчеркнул глава города.

Марат Жундубаев, ремонт школ, детские сады Костаная, образование Костанай, аким Костаная

