Потасовка с битой в центре Костаная: суд оштрафовал участников конфликта

В Костанае суд рассмотрел два административных дела о мелком хулиганстве после конфликта, произошедшего на пересечении улиц Доненбаевой и Назарбаева.
По информации специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай, 24 мая около 16:00 между двумя мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку в общественном месте. Участники конфликта нарушили общественный порядок и проявили неуважение к окружающим.
Судом установлено, что один из участников конфликта использовал нецензурную брань, а также бейсбольную биту.
В ходе судебных заседаний оба мужчины признали свою вину.
Факты правонарушения подтверждены административными протоколами, объяснениями участников и свидетелей, рапортами сотрудников полиции, а также видеозаписью, опубликованной в Instagram.
Суд признал обоих виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и назначил каждому штраф в размере 60 550 тенге.
Постановления суда пока не вступили в законную силу.
