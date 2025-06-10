Потасовка с битой в центре Костаная: суд оштрафовал участников конфликта





В Костанае суд рассмотрел два административных дела о мелком хулиганстве после конфликта, произошедшего на пересечении улиц Доненбаевой и Назарбаева.

По информации специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай, 24 мая около 16:00 между двумя мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку в общественном месте. Участники конфликта нарушили общественный порядок и проявили неуважение к окружающим.

Судом установлено, что один из участников конфликта использовал нецензурную брань, а также бейсбольную биту.

В ходе судебных заседаний оба мужчины признали свою вину.

Факты правонарушения подтверждены административными протоколами, объяснениями участников и свидетелей, рапортами сотрудников полиции, а также видеозаписью, опубликованной в Instagram.

Суд признал обоих виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и назначил каждому штраф в размере 60 550 тенге.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

