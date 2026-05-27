В Костанайской области откроют новые лагеря и расширят летний отдых детей





В 2026 году летним отдыхом и оздоровлением в Костанайской области планируют охватить около 103 тысяч детей. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов.

По его словам, это составляет 98,5% от общего числа школьников региона.

На организацию летней кампании предусмотрено 457 миллионов тенге — это почти в 1,8 раза больше, чем в 2022 году.

Рост финансирования связан с открытием двух новых загородных лагерей и увеличением охвата детей летним отдыхом — с 74% до 98,5%.

Кроме того, в 55% пришкольных лагерей будет организовано бесплатное питание.

Сейчас в регионе продолжается подготовка лагерей к летнему сезону. Аким отметил, что ответственность за готовность объектов лежит не только на управлении образования, но и на акиматах городов и районов.

Также в области продолжается работа по привлечению инвесторов для восстановления заброшенных лагерей.

Так, в Мендыкаринском районе завод Allur планирует начать восстановление бывшего лагеря «Солнечный». В дальнейшем предприятие намерено открыть там круглогодичный коммерческий детский лагерь.

— Такие работы необходимо проводить во всех городах и районах, — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Глава региона также отметил, что все объекты летнего отдыха должны соответствовать санитарным и противопожарным требованиям, а программы лагерей — быть содержательными, разнообразными и включать спортивные, творческие и развивающие мероприятия.

Подросток пропал в Костанайской области Сегодня ночью на пульт 102 поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего. По информации полиции, около...