Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха прокомментировал сообщения о возможном введении ответственности для родителей за курение в присутствии детей. Об этом сообщает BAQ.KZ.

По его словам, распространяемая информация не соответствует действительности, и ранее Министерство внутренних дел уже давало официальные разъяснения по этому поводу.

Он отметил, что на сегодняшний день каких-либо изменений в законодательстве не произошло. В действующих нормах уголовного и административного права предусмотрена ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, однако отдельной ответственности за курение при ребёнке не существует. В случае введения соответствующих норм ведомство официально проинформирует об этом.

Игорь Лепеха также подчеркнул, что вопросы подачи негативного примера детям в большей степени относятся к сфере морали и личной ответственности родителей. По его мнению, осознанный родитель не должен демонстрировать вредные привычки, однако необходимости регулировать это с помощью уголовных или административных мер в настоящее время нет.

Ранее заместитель министра внутренних дел заявлял, что МВД поддерживает инициативы депутатов Мажилиса, направленные на ограничение продажи алкоголя в ночное время, а также на запрет онлайн-торговли спиртными напитками.