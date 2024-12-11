Отжим окна и миллионы ущерба: МВД предупредило казахстанцев

В Алматинской области раскрыта серия квартирных краж. Об этом 6 апреля 2026 года сообщили в Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

По данным ведомства, с декабря 2025 года на территории региона действовала группа злоумышленников, которые проникали в квартиры путём отжима пластиковых окон. Добычей становились золотые изделия, наличные деньги и другие ценности. Общий ущерб превысил 21 млн тенге.

20 марта сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания. Установлена их причастность как минимум к девяти эпизодам квартирных краж.

Кроме того, 24 марта в Алматинской области была задержана ещё одна группа. На её счету — три кражи. Участниками оказались несовершеннолетние в возрасте 14 и 17 лет.

В МВД напомнили о мерах безопасности, которые помогут защитить жильё от преступных посягательств. Казахстанцам рекомендуют устанавливать надёжные входные двери с качественными замками, усиливать защиту окон (особенно на первых и последних этажах), использовать сигнализации и видеонаблюдение, а также подключаться к пультам централизованной охраны.

Также граждан призывают не публиковать в социальных сетях информацию о своих ценностях и не хранить крупные суммы денег и ювелирные изделия в легкодоступных местах.

