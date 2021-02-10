Ожидается поступление транспортных карт, но специалисты ЖКХ сомневаются в их актуальности

Костанайский отдел ЖКХ собирал статистические данные о работе перевозчиков, и платежах пассажиров в пилотном режиме, в течение трех месяцев. Каждые четыре с небольшим недели автобусы перевозили около миллиона пассажиров, плюс-минус. Большинство, примерно 900 тысяч человек, оплачивали проезд наличными, передает alau.kz

Однако, количество безналичных платежей, от месяца к месяцу, по словам начальника отдела ЖКХ, росло, и в январе этого года достигло наибольших показателей. За этот месяц общественным транспортом воспользовались 1 миллион 204 тысячи 910 человек. «Хотелось бы отметить, наличные платежи у нас упали в этом месяце. 950 тысяч человек оплатили наличными. Транспортными картами оплатили 115 986 человек, банковскими картами у нас выросло на 113 008 человек, соответственно в 2,5 раза выросли банковские карты», — сообщил данные начальник отдела ЖКХ Костаная Наурызбай Мусин.

СМСками оплатили 46 человек, как и месяцем ранее. А вот оплата через мобильное приложение, к чему, как сказал начальник отдела ЖКХ, они и шли, выросло в 10 раз.

«Если у нас в декабре это было 2,5 тысячи народу, то в январе оно выросло до 25 668 человек», — говорит Мусин.

По словам Наурызбая Мусина, такие результаты, это итог большой, планомерной, разъяснительной работы. А благодаря тому, что в автобусах Костаная устанавливаются не валидаторы, а пост-терминалы, вариантов платежей у костанайских пассажиров сразу несколько.

«Система работает в шести направлениях, как мы и сказали. Как и оплата наличными, как и автобусными картами, как и картами банков второго уровня, SMS-оплата, NFC- мобильное приложение, QR-код, — все это работает», — утверждает Наурызбай Мусин.

Что касается «автобусных» карт, то уже, по словам Мусина, 31 тысяча таковых реализована. В продаже имеется ещё пять тысяч специализированных платежных средств, и до 13 февраля в город должны завезти ещё 20 тысяч. Правда, специалисты сомневаются в их актуальности, так как другие способы оплаты, опережают их по популярности использования. Напомним, что до 1 апреля по льготной цене за наличную оплату смогут ездить в автобусах пенсионеры и дети. Продление сроков для льготников связано с тем, что не все, входящие в категорию социально уязвимые слои населения, успели получить соответствующие карты оплаты за проезд.

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