Сообщение для потребителей распространила пресс-служба КТЭК.
«В связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха в ближайшие дни, планируется пуск систем теплоснабжения города в режиме отопления с подключением потребителей тепла в следующей последовательности. С 25 сентября 2025 года — дошкольные, школьные и лечебные учреждения (по заявкам). С 29 сентября 2025 года — объекты жилья, соцкультбыта, предприятия, организаций и учреждения города»,- говорится в сообщении.
