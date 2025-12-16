Министерство здравоохранения усиливает меры по охране здоровья матери и ребёнка, расширяя доступность профилактических и специализированных услуг для женщин по всей стране.
«Аналар саулығы»: больше обследований и ранняя постановка на учёт
Программа «Аналар саулығы» улучшила доступ к обследованию и оздоровлению женщин на этапе планирования беременности. Сейчас бесплатно предоставляется 12 видов исследований.
Охват прегравидарной подготовкой вырос на 23% и достиг 46,1%. Кроме того, на 10% увеличилось число женщин, вставших на учёт по беременности на ранних сроках.
«Салауатты Ана»: пансионаты для беременных группы риска
В рамках программы «Салауатты Ана» в регионах открываются пансионаты для заблаговременной госпитализации беременных группы высокого риска, женщин после осложнённых родов, а также жительниц отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктов.
На сегодняшний день пансионаты действуют уже в 15 областях , где помощь получили 3 тысячи беременных женщин.
Возвращение «женских консультаций»
В стране восстановлена деятельность «Женских консультаций», работающих на базе поликлиник. Их задача – оказывать беременным комплексную помощь и сопровождение на первичном уровне, ближе к месту проживания.
Центры охраны плода в перинатальных центрах
Для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода.
Такие центры позволяют оперативно направлять беременных на специализированные обследования и лечение, что повышает качество ведения беременности и шансы на рождение здорового ребёнка.
Фото, маршруты и видеоконтроль: в Костанае вывоз ТБО берут на цифровой контроль
От Костаная до Стамбула: аэропорт строит гостиницу и выходит на полмиллиона пассажиров
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.