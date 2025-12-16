Министерство здравоохранения усиливает меры по охране здоровья матери и ребёнка, расширяя доступность профилактических и специализированных услуг для женщин по всей стране.

«Аналар саулығы»: больше обследований и ранняя постановка на учёт

Программа «Аналар саулығы» улучшила доступ к обследованию и оздоровлению женщин на этапе планирования беременности. Сейчас бесплатно предоставляется 12 видов исследований.

Охват прегравидарной подготовкой вырос на 23% и достиг 46,1%. Кроме того, на 10% увеличилось число женщин, вставших на учёт по беременности на ранних сроках.

«Салауатты Ана»: пансионаты для беременных группы риска

В рамках программы «Салауатты Ана» в регионах открываются пансионаты для заблаговременной госпитализации беременных группы высокого риска, женщин после осложнённых родов, а также жительниц отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктов.

На сегодняшний день пансионаты действуют уже в 15 областях , где помощь получили 3 тысячи беременных женщин.

Возвращение «женских консультаций»

В стране восстановлена деятельность «Женских консультаций», работающих на базе поликлиник. Их задача – оказывать беременным комплексную помощь и сопровождение на первичном уровне, ближе к месту проживания.

Центры охраны плода в перинатальных центрах

Для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи в 22 областных перинатальных центрах созданы Центры охраны плода.

Такие центры позволяют оперативно направлять беременных на специализированные обследования и лечение, что повышает качество ведения беременности и шансы на рождение здорового ребёнка.

Переселенцы с юга на север РК вернулись обратно Сколько человек переехали и сколько вернулись Из 66,2 тыс. граждан, переселившихся из южных регионов Казахстана...