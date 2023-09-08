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Парень после того, как проиграл зарплату отца покончил жизнь самоубийством

Фото взято с сайта vrachi-online.ru

Молодой человек покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл заработную плату отца, сообщает Polisia.kz

Происшествие случилось в Актюбинской области. В отдел полиции поступило сообщение о том, что у себя дома обнаружен труп молодого человека, который покончил жизнь самоубийством.

Оказалось, что 23-летний житель области пошел на отчаянный шаг после того, как проиграл на ставках всю заработную плату отца, у которого на следующий день должен быть день рождения.

За полгода мужчина проиграл почти 1,2 млн тенге на ставках.

Все началось с игровых автоматов, потом делал ставки на спорт, пытаясь так заработать.

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