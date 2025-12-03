С 1 декабря интеграция ЕРАП с полицейскими планшетами заработала по-новому. Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК заблокировал произвольные проверки граждан в Едином реестре административных производств (ЕРАП), передает kolesa.kz
Теперь любой ввод ИИН в ЕРАП с полицейского планшета автоматически фиксируется в базе и не подлежит удалению, а единственное действие, доступное инспектору после такого запроса, — оформление протокола в отношении проверяемого лица.
В ведомстве пояснили, что функционал изменили из-за многочисленных жалоб водителей на получение полицейскими через ЕРАП их персональных данных, включая место работы, домашний адрес и номер телефона.
С 1 декабря доступ к реестру разрешён только при реально установленном нарушении ПДД — исключительно для составления протокола и назначения взыскания. Любые другие запросы к ЕРАП патрульным запрещены.
Заблудилась в тумане жительница Костанайской области
С нового года в Казахстане подорожает автостраховка
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.