USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Паводки-2026: Костанайская область попала в зону риска подтоплений

— Сегодня, 11:14
Изображение для новости: Паводки-2026: Костанайская область попала в зону риска подтоплений

Сгенерировано ИИ

Специалисты Казгидромета представили основной гидрологический прогноз на 2026 год и назвали регионы страны, где весной существует вероятность паводков, сообщает tengrinews.kz

По данным синоптиков, наиболее высокий риск подтоплений прогнозируется в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай.

Средний уровень паводковой опасности ожидается в Костанайской, Павлодарской, Алматинской и Актюбинской областях.

От чего зависит паводковая ситуация

Прогноз составлен на основе многолетних гидрометеорологических наблюдений. При анализе специалисты учитывали несколько факторов: уровень осеннего увлажнения почвы, глубину её промерзания, объемы накопленного снега и ожидаемые погодные условия в период весеннего снеготаяния.

По оценке экспертов, при неблагоприятных погодных условиях возможно повышение уровня воды в реках. Это может привести к образованию значительного объёма талых вод и подтоплению населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры.

Ситуация в Костанайской области

В Костанайской области осеннее увлажнение почвы на большей части территории оказалось ниже климатической нормы. При этом глубина промерзания достигает 140 сантиметров , а в некоторых районах превышает прошлогодние показатели.

Одновременно в северных и центральных районах области отмечаются повышенные запасы снега.

По данным специалистов, в бассейне реки Тобыл во время активного таяния снега возможен приток талых вод к Верхнетобольскому и Каратомарскому водохранилищам. В целом для региона прогнозируется средний уровень паводковой опасности, однако не исключаются локальные подтопления отдельных территорий.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.