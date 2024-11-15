Специалисты Казгидромета представили основной гидрологический прогноз на 2026 год и назвали регионы страны, где весной существует вероятность паводков, сообщает tengrinews.kz
По данным синоптиков, наиболее высокий риск подтоплений прогнозируется в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Абай.
Средний уровень паводковой опасности ожидается в Костанайской, Павлодарской, Алматинской и Актюбинской областях.
От чего зависит паводковая ситуация
Прогноз составлен на основе многолетних гидрометеорологических наблюдений. При анализе специалисты учитывали несколько факторов: уровень осеннего увлажнения почвы, глубину её промерзания, объемы накопленного снега и ожидаемые погодные условия в период весеннего снеготаяния.
По оценке экспертов, при неблагоприятных погодных условиях возможно повышение уровня воды в реках. Это может привести к образованию значительного объёма талых вод и подтоплению населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов инфраструктуры.
Ситуация в Костанайской области
В Костанайской области осеннее увлажнение почвы на большей части территории оказалось ниже климатической нормы. При этом глубина промерзания достигает 140 сантиметров , а в некоторых районах превышает прошлогодние показатели.
Одновременно в северных и центральных районах области отмечаются повышенные запасы снега.
По данным специалистов, в бассейне реки Тобыл во время активного таяния снега возможен приток талых вод к Верхнетобольскому и Каратомарскому водохранилищам. В целом для региона прогнозируется средний уровень паводковой опасности, однако не исключаются локальные подтопления отдельных территорий.
