В Костанайской области проводят взрывные работы на реках для предупреждения весеннего паводка. Специалисты уже выполнили дробление льда в Жангельдинском, Наурзумском, Сарыкольском, Карабалыкском и Алтынсаринском районах.
Меры направлены на ослабление ледяного покрова и предотвращение образования заторов в руслах рек. Это позволяет снизить риск подтоплений в период активного таяния снега.
К работам привлечены сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям, а также представители специализированных организаций.
Все взрывные работы проводятся с соблюдением необходимых требований безопасности.
Мошенники увели 32 миллиона: суд в Костанайской области обязал вернуть миллион тенге
В Костанае хотят построить крупный пункт содержания безнадзорных собак
