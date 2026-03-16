Паводки в Костанайской области: лёд на реках взрывают

— Сегодня, 12:37
В Костанайской области проводят взрывные работы на реках для предупреждения весеннего паводка. Специалисты уже выполнили дробление льда в Жангельдинском, Наурзумском, Сарыкольском, Карабалыкском и Алтынсаринском районах.

Меры направлены на ослабление ледяного покрова и предотвращение образования заторов в руслах рек. Это позволяет снизить риск подтоплений в период активного таяния снега.

К работам привлечены сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям, а также представители специализированных организаций.

Все взрывные работы проводятся с соблюдением необходимых требований безопасности.



