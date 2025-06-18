При обсуждении Отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год в Мажилисе министр финансов Мади Такиев сообщил, что по поручению Главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии.

Так, с 1 января 2024 года размер солидарных пенсий проиндексирован на 9 %, минимальный размер прожиточного минимума увеличился с 60 % до 65 %, а максимальный со 100 % до 105 %. Соответственно, минимальный размер совокупной пенсии в 2024 году составил — 86 068 тенге, а максимальный — 197 873 тенге.

С 1 января 2024 года на 7% повышены размеры соцвыплат из ГФСС. К примеру, 958,3 млрд тенге получили выплаты 1 382 тыс. человек по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца; по инвалидности — 541 тыс. человек на сумму 477,3 млрд тенге и 1 323 тыс. семей, имеющих детей, на сумму 652 млрд тенге.

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