В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сообщили, что при регулярной уплате обязательных пенсионных взносов со средней заработной платы будущая пенсия может составить не менее 40% от прежнего дохода, сообщает informburo.kz

По данным фонда, в начале 2040-х годов на пенсию начнут выходить казахстанцы, у которых отсутствует трудовой стаж до 1 января 1998 года. Такие граждане не будут получать солидарную пенсию, поэтому размер их выплат будет напрямую зависеть от накоплений в пенсионной системе.

В ЕНПФ отмечают, что чем раньше человек начинает участвовать в накопительной системе и чем дольше период его трудовой деятельности с регулярными взносами, тем больше средств он сможет накопить и тем выше будут будущие пенсионные выплаты.

Согласно расчётам фонда, при регулярных обязательных взносах работника (12 раз в год), а также взносах работодателя на протяжении всей трудовой деятельности гражданин со средним уровнем дохода может рассчитывать на совокупные пенсионные выплаты, обеспечивающие коэффициент замещения дохода не ниже минимального стандарта Международной организации труда — около 40%.

Коэффициент замещения дохода показывает, какую часть прежней заработной платы человек будет получать после выхода на пенсию.

Эксперты фонда также отмечают, что регулярность взносов напрямую влияет на размер будущей пенсии. При ежемесячных отчислениях со средней зарплаты совокупный коэффициент замещения дохода за счёт накопительной и базовой пенсии может составить около 35%. При этом ожидается, что недостающую часть заменят выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, благодаря чему общий показатель достигнет международного стандарта в 40%.

В ЕНПФ также предупредили, что досрочное изъятие пенсионных накоплений может существенно снизить размер будущих выплат. После изъятий на счёте должна оставаться сумма не ниже порога минимальной достаточности — она необходима для обеспечения пенсионных выплат не ниже минимальной пенсии при условии дальнейших регулярных взносов.

