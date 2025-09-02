За последние годы государство активно пересматривает социальную политику.

С января 2025 года минимальный размер базовой пенсии поднят с 65 до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальный — до 110 процентов. Это значит, что базовая пенсия составляет 32 360 тенге, максимальная — 50 851 тенге, сообщает tengrinews.kz

В 2026 году расходы на пенсии и пособия планируется увеличить. По данным Министерства труда, на эти цели в проекте бюджета предусмотрено 6,8 триллиона тенге — на 14,4 процента больше, чем в 2025-м. Индексация заложена на уровне 10,5 процента и затронет более 2,6 миллиона пенсионеров и 2,3 миллиона получателей пособий. Повышение должно коснуться солидарных и базовых пенсий, пособий по инвалидности, потере кормильца и выплат семьям с детьми.

Ещё одно важное изменение ждёт граждан с 2026 года: пенсионные выплаты освободят от подоходного налога . То есть деньги, которые казахстанцы будут получать из ЕНПФ, станут приходить полностью — без удержаний ИПН. Исключение сделано лишь для нерезидентов страны.

