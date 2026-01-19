Пенсионная система Казахстана регулируется законодательством и формируется с учётом трудового стажа и пенсионных накоплений граждан. При этом в отдельных случаях право на пенсионные выплаты имеют и люди, не осуществлявшие трудовую деятельность. Такие нормы предусмотрены Социальным кодексом Республики Казахстан и действующим порядком функционирования пенсионной системы. Корреспондент BAQ.KZ разъяснил основные принципы её работы.

С какого возраста выходят на пенсию?

Согласно закону, пенсионный возраст в Казахстане составляет:

для мужчин — 63 года;

для женщин — 61 год.

Женщины смогут выходить на пенсию в этом возрасте до 2028 года. В последующие годы пенсионный возраст для них будет поэтапно увеличиваться и уравняется с мужским. По достижении установленного возраста гражданин вправе подать заявление на назначение пенсионных выплат.

Какие виды пенсий предусмотрены?

Пенсионная система в Казахстане включает несколько компонентов.

Базовая пенсия

Это государственная выплата, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Даже при отсутствии официального трудового стажа человек имеет право на получение базовой пенсии.

Солидарная пенсия

Назначается гражданам, участвовавшим в прежней пенсионной системе и имеющим не менее шести месяцев трудового стажа до 1998 года. При отсутствии такого стажа солидарная пенсия может не выплачиваться.

Накопительная пенсия

Формируется за счёт средств, накопленных на индивидуальном пенсионном счёте. Если человек не работал и за него не перечислялись обязательные пенсионные взносы, выплаты по накопительному компоненту не производятся.

Какую пенсию получает человек, который не работал?

Даже при полном отсутствии трудового стажа и пенсионных накоплений гражданин сохраняет право на базовую пенсию. Она назначается всем, кто достиг пенсионного возраста, независимо от наличия трудовой деятельности в прошлом.

Солидарная и накопительная пенсии выплачиваются только при наличии соответствующего стажа и обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ. При отсутствии этих условий данные виды выплат не назначаются.

Каков размер пенсии в 2026 году?

В 2026 году установлены следующие показатели:

минимальный размер базовой пенсии — 35 596 тенге;

минимальный размер пенсии — 69 049 тенге.

В каких случаях выплачивается накопительная пенсия?

Размер накопительной пенсии напрямую зависит от суммы средств на индивидуальном пенсионном счёте. Если гражданин не осуществлял трудовую деятельность и за него не перечислялись пенсионные взносы в ЕНПФ, накопительная пенсия не выплачивается из-за отсутствия средств.

При этом отсутствие накоплений влияет только на накопительный компонент и не лишает права на получение базовой пенсионной выплаты.

