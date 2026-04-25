Пенсионерам в Казахстане оплачивают санатории — как это работает

Казахстанские пенсионеры могут пройти санаторно-курортное лечение за счёт государства — полностью или с частичной оплатой. Программы финансируются из местных бюджетов, а условия зависят от региона, передает digitalbusiness.kz

В ряде случаев путёвки предоставляются бесплатно — например, ветеранам, труженикам тыла и другим льготным категориям. Пенсионеры по возрасту чаще получают лечение с компенсацией: государство покрывает около 80% стоимости, а для получателей минимальной пенсии — до 85%.

Стандартный курс длится около 14 дней и включает проживание, питание и лечебные процедуры. При этом дорогу до санатория пенсионеры оплачивают самостоятельно.

Получить путёвку можно через акиматы или онлайн-сервисы. Обычно запись открывается заранее — за месяц или два до заезда, а сами путёвки выдают за несколько дней до начала лечения.

Важно учитывать, что воспользоваться такой возможностью пенсионеры могут нечасто: как правило, один раз в два года, а отдельные льготные категории — ежегодно.

Условия отличаются по регионам. Например, в Алматы компенсацию получают только пенсионеры с невысоким доходом, тогда как в других городах доступ шире.

