Пенсионерам в Казахстане оплачивают санатории — как это работает

Казахстанские пенсионеры могут пройти санаторно-курортное лечение за счёт государства — полностью или с частичной оплатой. Программы финансируются из местных бюджетов, а условия зависят от региона, передает digitalbusiness.kz
В ряде случаев путёвки предоставляются бесплатно — например, ветеранам, труженикам тыла и другим льготным категориям. Пенсионеры по возрасту чаще получают лечение с компенсацией: государство покрывает около 80% стоимости, а для получателей минимальной пенсии — до 85%.
Стандартный курс длится около 14 дней и включает проживание, питание и лечебные процедуры. При этом дорогу до санатория пенсионеры оплачивают самостоятельно.
Получить путёвку можно через акиматы или онлайн-сервисы. Обычно запись открывается заранее — за месяц или два до заезда, а сами путёвки выдают за несколько дней до начала лечения.
Важно учитывать, что воспользоваться такой возможностью пенсионеры могут нечасто: как правило, один раз в два года, а отдельные льготные категории — ежегодно.
Условия отличаются по регионам. Например, в Алматы компенсацию получают только пенсионеры с невысоким доходом, тогда как в других городах доступ шире.
Когда отключат отопление в Костанае — официальная дата
Задержка пособий: что произошло с выплатами в Казахстане
