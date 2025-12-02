Мажилисмен Олжас Куспеков предложил разрешить направлять часть избыточных пенсионных накоплений на погашение долга по автолизингу, передаёт LS.

По словам депутата, предельная эффективная ставка по автолизингу для граждан планируется на уровне не выше 15%. Это решение, отметил он, обсуждалось на рабочих встречах с правительством, банками и лизинговыми компаниями.

Куспеков также предложил дать возможность использовать пенсионные средства для досрочного погашения остатка (баллонного платежа) по лизинговому договору. По его оценке, такая схема снизит ежемесячную нагрузку и сделает участие в программе более предсказуемым для заёмщиков.

Отдельно депутат выступил за запуск субсидируемого автолизинга для социально уязвимых категорий граждан.

Все инициативы находятся на стадии проработки и пока не являются принятыми решениями.

