Перед казахстанскими студентами извинились в Минтранспорта

Дополнительные поезда для студентов запустят в Казахстане в преддверии учебного года Данная работа проводится совместно с АО «Пассажирские перевозки». Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта РК.

Учитывая повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона Комитетом железнодорожного и водного транспорта МТ РК принято решение о запуске дополнительных маршрутов с городов Актау и Атырау до города Алматы.

«В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны — без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства», говорится в обращении.

Точечно по маршрутам: В направлении Актау-Алматы дополнительно будет курсировать 8 пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23-августа.

В направлении Атырау-Алматы железнодорожники добавят дополнительные 3 вагона на четыре даты (16, 18, 20,22 августа). Это 540 мест. Студенты могут приобрести ж/д билеты на вокзалах городов Актау и Атырау.

«При увеличении заявок от студентов Министерство транспорта готово рассмотреть их и поставить дополнительные вагоны. Напомним, что в этом году парк новых вагонов обновится на 140 единиц. В следующем году поступят еще 226 новых вагонов. Работа по обновлению парка вагонов продолжается», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.