Аппарат акима города Тобыл Костанайского района объявил о переносе собрания местного сообщества, на котором планировалось обсудить переименование трёх улиц.
Ранее мероприятие было назначено на 15 декабря 2025 года. На повестке дня стояли следующие предложения:
- переименовать улицу «Восточная» в улицу «Мәншүк Мәметова»;
- улицу «40 лет Октября» — в улицу «Әлия Молдағұлова»;
- улицу «Комсомольская» — в улицу «Дархан Базарбаев».
В акимате сообщили, что собрание переносится на другую дату. Точная дата и время проведения будут объявлены дополнительно через официальные источники.
Жителям города рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах акимата Тобыла.
