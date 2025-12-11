USD 518.39 EUR 603.09 RUB 6.68

Переименование улиц: в Костанайской области перенесли общественное собрание

— Сегодня, 16:05
Изображение для новости: Переименование улиц: в Костанайской области перенесли общественное собрание

Фото alau.kz

Аппарат акима города Тобыл Костанайского района объявил о переносе собрания местного сообщества, на котором планировалось обсудить переименование трёх улиц.

Ранее мероприятие было назначено на 15 декабря 2025 года. На повестке дня стояли следующие предложения:

  • переименовать улицу «Восточная» в улицу «Мәншүк Мәметова»;
  • улицу «40 лет Октября» — в улицу «Әлия Молдағұлова»;
  • улицу «Комсомольская» — в улицу «Дархан Базарбаев».

В акимате сообщили, что собрание переносится на другую дату. Точная дата и время проведения будут объявлены дополнительно через официальные источники.

Жителям города рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах акимата Тобыла.



