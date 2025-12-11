Аппарат акима города Тобыл Костанайского района объявил о переносе собрания местного сообщества, на котором планировалось обсудить переименование трёх улиц.

Ранее мероприятие было назначено на 15 декабря 2025 года. На повестке дня стояли следующие предложения:

переименовать улицу «Восточная» в улицу «Мәншүк Мәметова» ;

в улицу ; улицу «40 лет Октября» — в улицу «Әлия Молдағұлова» ;

— в улицу ; улицу «Комсомольская» — в улицу «Дархан Базарбаев».

В акимате сообщили, что собрание переносится на другую дату. Точная дата и время проведения будут объявлены дополнительно через официальные источники.

Жителям города рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах акимата Тобыла.

