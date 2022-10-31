Перевернулся автобус с пассажирами сообщением «Костанай-Екатеринбург»

Сегодня, 31 октября, на 85-м километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу в Кунашакском районе перевернулся автобус с 22 пассажирами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась в условиях снегопада. Водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам — они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом»,

— уточнили в региональном полицейском главке.

По данным источника ИА «Первое областное», один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Еще семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

За рулем автобуса находился 38-летний житель Екатеринбурга. Он имеет 12-летний стаж вождения и ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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