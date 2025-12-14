Новые правила контроля мобильных переводов

С начала следующего года в Казахстане вступают в силу новые правила контроля мобильных переводов. Они утверждены приказом министра финансов и направлены на выявление признаков незаконной предпринимательской деятельности среди физических лиц.

Согласно документу, если на банковский счет гражданина в течение трёх последовательных месяцев поступают переводы от 100 и более разных лиц, а их общая сумма превышает 12 минимальных заработных плат — на сегодняшний день это 1 миллион 20 тысяч тенге, такой счет может попасть под внимание налоговых органов.

Какие сведения будут передавать банки

Как пояснила руководитель управления департамента государственных доходов по Костанайской области Зарина Бекмухамедова, приказ закрепляет критерии, по которым банки обязаны предоставлять информацию в органы госдоходов. Это данные о банковских счетах и остатках на них, движении денежных средств, а также сведения по кредитам физических лиц.

Информация будет передаваться в рамках всеобщего декларирования, электронной торговли и касается в том числе мобильных переводов между физическими лицами. Передача сведений будет осуществляться ежеквартально.

Когда физлицу направят уведомление

Если по банковскому счету будут выявлены критерии — 100 отправителей, три месяца подряд и сумма свыше миллиона тенге — такие операции будут расценены как признаки возможной предпринимательской деятельности. В этом случае физическому лицу направят соответствующее уведомление от налоговых органов.

Личные переводы под контроль не попадают

В департаменте госдоходов подчеркивают, что обычные переводы от родственников и знакомых не подпадают под новые правила. Например, разовые поступления на день рождения не считаются нарушением, если такие переводы не повторяются в течение трех месяцев подряд.

Родительские комитеты и сборы средств

Новые требования в большинстве случаев не затронут и родительские комитеты при школах, поскольку денежные переводы поступают от одних и тех же людей. В то же время возможны ситуации со сборами на благотворительность или в связи с поминальными мероприятиями.

При получении уведомления гражданин вправе предоставить подтверждающие документы, доказывающие целевое назначение поступивших средств. Назначение платежей и комментарии к переводам налоговые органы не видят.

Режим самозанятых с 2025 года

Со следующего года в Казахстане вводится специальный налоговый режим для самозанятых. Он предназначен для граждан без наемных работников с доходом не более 300 МРП в месяц. В этом случае необходимо уплачивать только социальные платежи в размере 4% от дохода.

Что будет с «подозрительными» счетами

В департаменте государственных доходов отмечают, что сведения о банковских счетах граждан, не подпадающих под установленные критерии подозрительной активности, налоговые органы получать не будут.

Когда некому прийти: казахстанец дарит заботу матерям-одиночкам у роддома Житель Кызылорды Магжан Налибаев решил поддерживать женщин, которым не к кому обратиться в день выписки...

«От склада до тележки: Правительство переводит социальные продукты на онлайн-контроль» Замедление инфляции по продовольственным и непродовольственным товарам На совещании по вопросам стабилизации инфляции под председательством...