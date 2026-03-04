Министр транспорта Казахстана приказом от 28 февраля 2026 года утвердил изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.
Документ разработан в соответствии с подпунктом 23-9 статьи 13 Закона «Об автомобильном транспорте» и подпунктом 1 статьи 10 Закона «О государственных и социально ответственных услугах».
Обновленные правила регулируют порядок автомобильных перевозок грузов и оказание государственной услуги по выдаче свидетельства в соответствии с международным соглашением о перевозке скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для таких перевозок.
В документе определены:
-
сроки доставки грузов;
-
порядок организации и осуществления автомобильных перевозок;
-
правила применения товарно-транспортной накладной и путевого листа;
-
требования к пунктам погрузки и разгрузки;
-
порядок приема, обработки, хранения и выдачи грузов в пункте назначения;
-
правила перевозки скоропортящихся грузов и грузов с объявленной ценностью;
-
требования к маркировке и пломбированию грузов;
-
порядок составления актов;
-
условия изменения и расторжения договоров перевозки;
-
правила удержания грузов;
-
требования к транспортным средствам, перевозящим скоропортящиеся продукты;
-
порядок освидетельствования транспорта при международных перевозках.
Также уточняется, что автомобильные перевозки грузов, включая экспресс-доставку, должны осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом РК, законами «О транспорте в Республике Казахстан», «Об автомобильном транспорте», «О защите прав потребителей», а также действующими правилами перевозок.
Международные перевозки грузов будут регулироваться требованиями международных договоров, Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», правилами перевозки опасных грузов и системой разрешений на международные автомобильные перевозки.
Отдельные изменения касаются требований к пунктам погрузки и разгрузки. В частности, освещение в вечернее и ночное время должно соответствовать государственным строительным нормам и обеспечивать безопасность при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
Кроме того, пересмотрен порядок обжалования государственных услуг. Жалобы могут подаваться услугодателю или должностному лицу, чьи решения или действия оспариваются. В течение трех рабочих дней жалоба вместе с административным делом должна быть направлена в орган, уполномоченный рассматривать такие обращения.
Если услугодатель в течение трех рабочих дней принимает решение, полностью удовлетворяющее требования заявителя, жалоба может не направляться в вышестоящий орган.
Срок рассмотрения жалобы составляет:
-
5 рабочих дней — если обращение поступило услугодателю;
-
15 рабочих дней — если жалоба направлена в уполномоченный орган по оценке и контролю качества государственных услуг.
Обращение в суд возможно после прохождения досудебной процедуры обжалования, если иное не предусмотрено законодательством.
Приказ вводится в действие с 3 мая 2026 года, при этом отдельные нормы начнут действовать с 1 июля 2026 года.
