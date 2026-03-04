Министр транспорта Казахстана приказом от 28 февраля 2026 года утвердил изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в соответствии с подпунктом 23-9 статьи 13 Закона «Об автомобильном транспорте» и подпунктом 1 статьи 10 Закона «О государственных и социально ответственных услугах».

Обновленные правила регулируют порядок автомобильных перевозок грузов и оказание государственной услуги по выдаче свидетельства в соответствии с международным соглашением о перевозке скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для таких перевозок.

В документе определены:

сроки доставки грузов;

порядок организации и осуществления автомобильных перевозок;

правила применения товарно-транспортной накладной и путевого листа;

требования к пунктам погрузки и разгрузки;

порядок приема, обработки, хранения и выдачи грузов в пункте назначения;

правила перевозки скоропортящихся грузов и грузов с объявленной ценностью;

требования к маркировке и пломбированию грузов;

порядок составления актов;

условия изменения и расторжения договоров перевозки;

правила удержания грузов;

требования к транспортным средствам, перевозящим скоропортящиеся продукты;

порядок освидетельствования транспорта при международных перевозках.

Также уточняется, что автомобильные перевозки грузов, включая экспресс-доставку, должны осуществляться в соответствии с Гражданским кодексом РК, законами «О транспорте в Республике Казахстан», «Об автомобильном транспорте», «О защите прав потребителей», а также действующими правилами перевозок.

Международные перевозки грузов будут регулироваться требованиями международных договоров, Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», правилами перевозки опасных грузов и системой разрешений на международные автомобильные перевозки.

Отдельные изменения касаются требований к пунктам погрузки и разгрузки. В частности, освещение в вечернее и ночное время должно соответствовать государственным строительным нормам и обеспечивать безопасность при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Кроме того, пересмотрен порядок обжалования государственных услуг. Жалобы могут подаваться услугодателю или должностному лицу, чьи решения или действия оспариваются. В течение трех рабочих дней жалоба вместе с административным делом должна быть направлена в орган, уполномоченный рассматривать такие обращения.

Если услугодатель в течение трех рабочих дней принимает решение, полностью удовлетворяющее требования заявителя, жалоба может не направляться в вышестоящий орган.

Срок рассмотрения жалобы составляет:

5 рабочих дней — если обращение поступило услугодателю;

15 рабочих дней — если жалоба направлена в уполномоченный орган по оценке и контролю качества государственных услуг.

Обращение в суд возможно после прохождения досудебной процедуры обжалования, если иное не предусмотрено законодательством.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2026 года, при этом отдельные нормы начнут действовать с 1 июля 2026 года.

