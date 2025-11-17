Первые часы решают: как полиция ищет пропавших и преступников в Казахстане

Розыск преступников и поиск без вести пропавших — одно из ключевых направлений работы МВД. За каждым таким случаем стоят человеческие судьбы, тревога близких и оперативная работа правоохранительных органов.

В чём разница между розыском пропавших и преступников

Как пояснил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, задачи розыска различаются: в случае с пропавшими главное — установить местонахождение человека, тогда как при розыске преступников — задержать и привлечь к ответственности.

Как проходят поиски

После поступления сообщения о пропаже полиция незамедлительно начинает проверку обстоятельств, ориентирует личный состав, подключает волонтёров и общественность. Для поисков в труднодоступных местах применяются дроны, тепловизоры и другие технические средства. На воде работают водолазы и используются плавсредства. При необходимости привлекаются силы МЧС, Национальной гвардии и авиация.

Статистика: сколько людей находят

Ежедневно на линию «102» поступает до 15 сообщений о пропаже. Около 80% людей удаётся найти в течение первых суток. В 2025 году установлено более 20 тысяч без вести пропавших, из них свыше 6 тысяч — дети. За три месяца 2026 года найдены более 3 тысяч человек, включая 1300 несовершеннолетних.

Роль волонтёров

Значительную помощь полиции оказывают волонтёры. В Казахстане действует более 40 организаций, участвующих в поисках. Благодаря совместной работе в 2025 году удалось установить местонахождение более 1500 пропавших.

Почему люди пропадают

По словам спикера, большинство случаев не связано с криминалом. Люди уходят из-за семейных конфликтов, долгов, стресса, выгорания или проблем со здоровьем. Некоторые уезжают в другие города и не выходят на связь. Один из примеров — житель Семея, которого искали сразу в нескольких регионах и нашли в Караганде, где он устроился на работу.

Что происходит с подростками

Отдельная категория — подростки с девиантным поведением и дети из неблагополучных семей. В таких случаях родителей привлекают к административной ответственности. Если ситуация не меняется, материалы направляются в суд, и подростка могут определить в специализированное учреждение.

Почему важны первые часы

В МВД подчёркивают: чем раньше поступает заявление, тем выше шансы быстро найти человека. Полиции важно оперативно определить, связан ли случай с криминалом, самостоятельным уходом или состоянием здоровья.

Что важно сообщить полиции

При обращении необходимо предоставить максимально полную информацию: привычки человека, круг общения, возможные места нахождения, а также данные о предыдущих случаях ухода. Это помогает ускорить поиски и избежать потери времени.

Важно: обращаться в полицию нужно сразу — не дожидаясь суток.

Наценка до 25%: в Казахстане предлагают изменить правила для сельских магазинов В Казахстане рассматривают возможность увеличить торговую надбавку на социально значимые продукты до 25%. С такой...

Лишитесь накоплений: в ЕНПФ сделали жёсткое предупреждение В Казахстане участились случаи, когда в соцсетях и на сайтах объявлений предлагают «помощь» в получении...

Биометрия в банках: новые правила вступили в силу в Казахстане С 20 апреля в Казахстане начали действовать новые требования к биометрической аутентификации клиентов банков и...