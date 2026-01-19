С началом 2026 года жители Астаны начали получать обновлённые квитанции за коммунальные услуги. Сравнение платежей за аналогичные периоды 2025 и 2026 годов показывает: программа «Тариф в обмен на инвестиции» и пересмотр республиканских расчётных показателей пока не привели к резкому росту расходов, однако по отдельным позициям подорожание уже ощутимо, передает inbusiness.kz

Кто и что сравнивал

Корреспондент inbusiness.kz проанализировала счета нескольких столичных жителей. В качестве примера была взята квартира площадью 75–80 кв. м и семья из четырёх человек — двое работающих родителей и двое детей, посещающих школу и детский сад. Из-за плотного графика членов семьи основное потребление коммунальных услуг приходится на вечернее время.

Где рост оказался самым заметным

Сравнение данных по одному лицевому счёту за 2025 и 2026 годы выявило наиболее существенный рост в услуге вывоза твёрдых бытовых отходов. Если в начале 2025 года она стоила 390 тенге, то в январе 2026 года сумма в квитанции составила уже 637 тенге — рост около 63%.

Подорожали и услуги водоснабжения и канализации. Плата за воду по счётчикам увеличилась с 887,97 до 1161,42 тенге, а водоотведение — с 624,33 до 1239,81 тенге. В целом именно эти статьи внесли наибольший вклад в рост коммунальных расходов.

Что пока остаётся стабильным

На фоне подорожания базовых услуг относительно стабильными остаются расходы на сервис и безопасность. Так, плата за домофон в ряде жилых комплексов выросла незначительно — с 400 до 500 тенге. Стоимость видеонаблюдения различается в зависимости от дома и района: от 850 до 1200 тенге.

Электроэнергия на общедомовые нужды также показала умеренный рост. По данным «Астана-РЭК», платёж увеличился с 1480,19 до 1505,76 тенге, что составляет около 1,7%.

Накопительный взнос и итоговые суммы

Особенностью квитанций конца 2025 — начала 2026 года стала детализация накоплений. В соответствии с законодательством о ЖКХ в счетах отдельно указывается «Накопительный взнос» — 18,46 тенге за квадратный метр. Для квартиры площадью 75–80 кв. м это добавляет к счёту около 1400 тенге ежемесячно.

В итоге общая сумма коммунальных платежей за январь 2026 года для таких квартир составляет в среднем от 25 до 31 тыс. тенге — в зависимости от объёмов потребления тепла и воды.

Позиция специалистов

Эксперты отмечают, что текущее повышение тарифов связано с необходимостью модернизации изношенных коммунальных сетей столицы. При этом горожанам рекомендуют учитывать, что очередная корректировка тарифов традиционно возможна после завершения отопительного сезона.

