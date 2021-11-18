Первые в Казахстане. Улиточную ферму открыли в Костанае

Идею, появившуюся во время карантина, супруги Старковы реализовали этим летом. Аналогов костанайской улиточной ферме в Казахстане нет. Из России маточное поголовье не смогли привезти из-за пандемии. В итоге нашли улиток в Белоруссии. Ехали моллюски в Костанай два месяца.

Дорогу двадцать процентов из них не перенесли. Семья на тот момент жила в обычной квартире.

«Ее привезли в коробах-контейнерах. Что делать? Мы купили дачу, 8 соток. И решили там ее выращивать. Высыпали в траву и вот 2 месяца мы сидели и заглядывали туда, ее не видно. И вот потом начали расти, вот с таких маленьких и когда уже примерно через 2 месяца она начала расти, достигать вот таких объемов», — рассказывает предприниматель Василий Старков.

Чтобы объемы производства необычной улиточной фермы можно было наращивать, Старковы продали квартиру, купили дом, во дворе которого летом будут строить отдельную площадку для круглоголичного выращивания улиток. К слову, в уходе они неприхотливы. Единственная проблема — это отсутствие информации. Ею другие предприниматели делятся за немалые деньги. Поэтому большую часть знаний по разведению они получают опытным путем. Производство еще не поставлено на поток, а костанайцы уже проявляют интерес к деликатесу.

«Улитка своего рода относится к морепродуктам, только она сухопутная. А так как мидии, устрицы, это с той же самой серии. Что касается заинтересованности, да есть заинтересованность. В инстаграме нам очень много пишут в директ, продайте, когда будете продавать, когда будете реализовывать. Мы сами приедем, мы сами купим», — делится предприниматель Оксана Старкова.

Начав бизнес на собственные средства, сейчас Старковы получают и господдержку. Оксана прошла курсы в Палате предпринимателей и даже выиграла грант на развитие улиточной фермы. Столкнулись они и с еще одной проблемой — в госреестре улиток нет, поэтому ферма должна получить госсертификат для того, чтобы поставлять продукцию на рынок. В планах охватить не только Костанайскую область, но и весь Казахстан. К покупателям улитки будут попадать в качестве полуфабриката.

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