Первый фестиваль зимней рыбалки прошел в Костанайской области

Фестиваль зимней рыбалки прошел в Узункольском районе на озере Итсары. Принять участие решили больше 60 человек, которым дали 3 часа, чтобы выловить как можно больше рыбы, сообщает alau.kz

Зимняя рыбалка имеет как своих искренних поклонников, так и ярых противников. Не каждый согласится провести на льду в морозную погоду почти целый день, а то и ночь.

Сергей Кривоспитский в своей команде единственный мужчина,помогать ему в соревнованиях решились дочь и жена.

«Ехать на рыбалку зимой удовольствие и адреналин.Наживку взяли, удочки приготовили, червей накопали»,- сообщила Елена Кривоспитская.

Организаторы фестиваля — семейная пара Алмасовых, которая два года назад взяла в аренду озеро Итсары. Они всеми силами пытаются увеличить здесь не только количество любителей рыбной ловли, но и самой рыбы, запуская в озеро мальков.

«Идея взялась прежде всего с тем, что нам необходимо развивать местный туризм. Хочется, чтобы было больше людей, чтобы они ездили с семьями на свежий воздух. Это один из плюсов зимней рыбалки»,- рассказала организатор фестиваля Дина Алмасова.

По правилам фестиваля, ловить рыбу нужно было на мормышку, подкармливать мотылем и растительными кормами. Организаторы ожидали отличных результатов, ведь профессионалов в регионе хватает.

Для большинства участников рыбалка — это хобби, а для Дмитрия Мысюка — спорт. Он и его команда — участники республиканских и международных соревнований по зимней рыбалке. В этом году они заняли 6 место в Казахстане. Дмитрий отмечает, что самое важное в рыбалке — удача и терпение. За три часа его команда наловила 3 кг 380 граммов карасей.

«Терпение нужно. Многое зависит от погодных условий, кто- то замерзает и сдается, а кто-то нет»,- сказал участник фестиваля Дмитрий Мысюк.

Первым в конкурсе стал Сергей Попов, вес улова составил 3 кг. Победителям полагались подарки, а всех участников ждал приятный бонус. Из пойманных карасей приготовили уху. Ее, правда, дождались самые терпеливые и те, кто не боится сильного мороза.