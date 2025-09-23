Дорогая Елена Владимировна! Хочу сказать Вам большое спасибо. Вы были моим первым Учителем, и именно с Вами у меня связаны самые светлые воспоминания о школе.
Именно с Вами я сделала первые шаги в учёбе, научилась быть внимательной и старательной. Вы сумели привить интерес к знаниям и желание развиваться.
Благодаря Вам в классе всегда царили уют и радость. Совместные конкурсы, походы и чаепития стали для нас особенными моментами, которые сплотили всех и сделали наш класс дружной семьёй.
Мы научились не только читать, писать и считать, но и дружить, помогать друг другу, верить в свои силы. Вы стали для меня примером настоящего Учителя — доброго, мудрого, требовательного и заботливого. И я очень рада, что у нас до сих пор есть возможность поддерживать с Вами связь.
Мунсузбаева Кумисбике Абаевна
