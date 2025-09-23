Меня зовут Тлеугалеева Ауэлия, мне 10 лет.

Я учусь в Общеобразовательной школе № 22 в 5 «Б» классе.

Хочется передать свои чувства уважения, доброты, теплоты и воспоминаний своему первому учителю Мазуренко Ирине Васильевне.

Учителей бывает много,

а нам досталась доброта.

Сегодня своим детским слогом

Мазуренко Ирине Васильевне скажу слова.

Четыре года каждый день

Входила в двери 22 школы,

Среди шумных, ярких стен

Искав лицо ее родное.

Учитель первый — как мечта,

Что со сказкой первою сравнится,

Уют в ней, нежность, простота,

С ней можно мудрости учиться!

Я помню первый свой урок,

Как в класс шагнули мы несмело,

Давала первый я звонок,

Как Вы учили нас умело.

И встреча первая была

как раз такой, как мне казалась —

Вы — красный яркий цвет для нас,

И маячком для нас остались.

И с голубым я рюкзаком,

По-детски, натянув на плечи,

С букетом хризантем, бантами,

И с верой в знания бесконечные.

И я хочу благодарить

За славные 4 года!

Сумели в НОУ победить,

Нелегкою была в борьбе дорога.

Спасибо вам! жизнь так проста,

Когда тебе успех пророчат!

И позитивным был наш путь —

Поездки, праздники, забота,

И горы вы могли свернуть,

Ведь дети — это не всегда «работа»!

Смотря на фото начальных лет,

Я нежность вашу вспоминаю —

Добрей, мудрей Вас просто нет,

Вы даже словом обнимали!

И вот, спустя начальный путь

Умений и стараний в школе,

Я обещаю не свернуть,

И быть достойной из достойных!

В моем успехе есть секрет —

Вы нас так искренне любили!

Учитель — вот надежды свет,

Чтоб дети мудро жизнь прожили!

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



