Меня зовут Тлеугалеева Ауэлия, мне 10 лет.
Я учусь в Общеобразовательной школе № 22 в 5 «Б» классе.
Хочется передать свои чувства уважения, доброты, теплоты и воспоминаний своему первому учителю Мазуренко Ирине Васильевне.
Учителей бывает много,
а нам досталась доброта.
Сегодня своим детским слогом
Мазуренко Ирине Васильевне скажу слова.
Четыре года каждый день
Входила в двери 22 школы,
Среди шумных, ярких стен
Искав лицо ее родное.
Учитель первый — как мечта,
Что со сказкой первою сравнится,
Уют в ней, нежность, простота,
С ней можно мудрости учиться!
Я помню первый свой урок,
Как в класс шагнули мы несмело,
Давала первый я звонок,
Как Вы учили нас умело.
И встреча первая была
как раз такой, как мне казалась —
Вы — красный яркий цвет для нас,
И маячком для нас остались.
И с голубым я рюкзаком,
По-детски, натянув на плечи,
С букетом хризантем, бантами,
И с верой в знания бесконечные.
И я хочу благодарить
За славные 4 года!
Сумели в НОУ победить,
Нелегкою была в борьбе дорога.
Спасибо вам! жизнь так проста,
Когда тебе успех пророчат!
И позитивным был наш путь —
Поездки, праздники, забота,
И горы вы могли свернуть,
Ведь дети — это не всегда «работа»!
Смотря на фото начальных лет,
Я нежность вашу вспоминаю —
Добрей, мудрей Вас просто нет,
Вы даже словом обнимали!
И вот, спустя начальный путь
Умений и стараний в школе,
Я обещаю не свернуть,
И быть достойной из достойных!
В моем успехе есть секрет —
Вы нас так искренне любили!
Учитель — вот надежды свет,
Чтоб дети мудро жизнь прожили!
