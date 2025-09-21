Дорогая Мочарий Надежда Васильевна!

В этот праздничный день хочу поздравить тебя не только как ребёнок, но и как человек, который безмерно гордится тем, что его мама — Учитель.

Ты отдаёшь сердце детям, даришь им знания и мудрость, учишь верить в свои силы и идти вперёд. В каждом твоём слове — забота, в каждом твоём взгляде — доброта. Для многих ты — наставник, а для меня ты — пример настоящего Учителя и Человека с большой буквы.

Пусть твой труд будет всегда оценён по достоинству, пусть благодарные ученики радуют тебя своими успехами, а каждый день наполняется теплом, уважением и счастьем.

Я бесконечно люблю тебя, горжусь тобой и от всей души желаю здоровья, вдохновения и радости в профессии и жизни.

С праздником, моя любимая мама-Учитель!

С любовью,

твоя дочь Ксения

