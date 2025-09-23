Глубокоуважаемая Ольга Анатольевна, есть профессии, которые требуют не только знаний и мастерства, но и огромной душевной силы. Учитель — именно такая профессия. И среди всех учителей особое место занимает учитель русского языка, ведь именно он открывает ученикам красоту родного слова, учит не только писать и говорить правильно, но и мыслить глубоко.

Это письмо я пишу Вам спустя время, которое позволило мне по настоящему оценить и переосмыслить каждый наш урок. Чаще всего мы благодарим за доброту и снисхождение, но сегодня я хочу сказать спасибо за Вашу строгость. Ту самую, которая заставляла заучивать каждые правила наизусть. Вы не позволяли нам халтурить, говорить приблизительно и мыслить шаблонно. Вы требовали четкости, ясности и, самое главное,- уважения к слову.

Именно вы зажгли во мне ту самую искру любви к чтению. До ваших уроков книги были просто школьным заданием. Вы же показали, что они – живые. Теперь полки в моей комнате буквально завалены книгами и каждая из них – это частичка того мира, в который Вы меня посвятили. Благодаря Вам я занимала призовые места на олимпиадах и научных работах .

Спасибо вам за эту удивительную, мудрую строгость, которая закаляла характер и понимание, которое согревало душу.

С бесконечной благодарностью

Ясмин.

