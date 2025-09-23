С Днём учителя!

Каждый человек помнит своего первого учителя. Это очень добрый и важный человек, который встречает нас у школьного порога и ведёт в мир знаний.

Когда я пришёл в школу, мне было немного страшно, но рядом с нашей учительницей стало спокойно и радостно. Она всегда улыбается, объясняет всё понятно и поддерживает нас.

Наша учительница учит нас не только читать и писать, но и быть добрыми, дружными и помогать друг другу.

Я благодарен ей за заботу и хочу пожелать здоровья, счастья и хорошего настроения. Пусть её ученики всегда радуют своими успехами!

С Днём учителя, моя первая учительница!

КГУ Молокановская ОСШ, Волков Леонид

