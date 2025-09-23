Дорогая наша учительница!
Сегодня я хочу поздравить вас с Днём учителя и сказать вам большое спасибо. Каждый день вы встречаете нас с улыбкой и делаете уроки интересными и понятными. С вами в школе всегда тепло и уютно, как дома.
Спасибо вам за то, что вы терпеливо объясняете, даже когда мы не сразу понимаем. Спасибо за то, что поддерживаете нас, когда нам трудно, и радуетесь вместе с нами, когда у нас всё получается.
Вы учите нас не только читать, писать и решать задачи, но и быть добрыми, честными, помогать друг другу. Благодаря вам мы становимся дружными и стараемся быть лучше.
Для меня вы — самый добрый и справедливый учитель. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья и хорошего настроения. Пусть у вас будет много поводов для радости, а ваши ученики всегда вас радуют своими успехами.
Мы вас очень любим!
С Днём учителя!
Волков Никита
