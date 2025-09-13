Баршаңызды Ұстаздар күнімен құттықтаймын!
Менің атым – Әдібай Аружан, мен қазіргі таңда Мұса Шожанов атындағы №2 мектептің 10-сыныбында оқимын.
Менің ерекше алғыс айтар жаным – қазақ тілі пәнінің мұғалімі, Жиенбаева Назира Алдиярқызы.
Сіз әрдайым менің қателерімді түзетіп, шыдамдылықпен бағыт бердіңіз. Біз бірге дайындалған түрлі конкурстардан мен мол тәжірибе жинадым, әрі өзіме деген сенімім артты.
Сіздің еңбегіңіздің арқасында мен тек білім алып қана қоймай, табандылықты, жауапкершілікті және қазақ тіліне деген ерекше құрметті бойыма сіңірдім.
Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт және еңбегіңіздің жемісін көруден қуаныш тілеймін!
#письмоучителюнаалау
