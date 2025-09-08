С нового учебного года школьное питание в Казахстане обновилось: теперь в меню меньше вредных компонентов и больше растительной пищи, а за качеством и востребованностью блюд следят бракеражные комиссии — если индекс несъедаемости превышает 30%, школьный рацион будет пересматриваться и корректироваться.

Уже 22 года Лариса Хоменко занимается школьным питанием и поставляет в школы областного центра и Костанайского района блюда, выпечку и напитки. По ее словам, новые стандарты могут привести к тому, что большую часть еды дети будут оставлять на тарелках, и причина проста: сахара и соли теперь значительно меньше, а школьники, по ее мнению и наблюдениям, привыкли к более яркому, «насыщенному» вкусу.

«Что касается запрета соков, то, я считаю, что нужно это пересмотреть, потому как это противоречит всем национальным ГОСТам, т.к. в продаже у нас с трех лет сок разрешен, но почему-то в школьных учреждениях его запретили», — говорит поставщик школьного питания Лариса Хоменко.

Помимо того, что снизилось содержание сахара и соли для каждого возраста по отдельным критериям, исключили и некоторые продукты совсем. Например, в 31-ой школе, где мы сегодня были, на полках буфета не было привычных всем сосисок в тесте и мини- пицц.

«Запрещены теперь колбасные, копченые изделия, вода со вкусовыми добавками, т.е. те продукты, в которых содержатся какие-то ароматизаторы, вкусовые какие-то добавки, консерванты, они все не должны присутствовать. В стандарте имеются приложения с перечнем всех этих продуктов», — сообщила руководитель отдела контроля за объектами образования и воспитания департамента санэпидконтроля Рагуль Таженова.

Наша съемочная группа побывала на завтраке у младшеклассников. На столах — тарелки с горячим супом, компот, хлеб, а в качестве сладкого десерта — вафли. Кстати, младшеклашкам в день можно потреблять не более 4 г. соли, и в целом содержание этих добавок прописано в стандарте для каждого возраста. Несмотря на некоторые исключения из привычного меню, есть и альтернативы. Теперь в рационе школьников должно быть не меньше 75% растительной пищи, это различные овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды и т.д.

Если дети будут оставлять несъеденной 30% пищи, меню должны пересмотреть и изменить. В стандарте учли и индивидуальные особенности школьников. Например, для детей с диабетом или пищевой аллергией исключат опасные продукты. За качеством школьного питания продолжают следить медсестры. Кроме того, директор школы назначает ответственного, который каждый день проверяет условия хранения продуктов, сроки годности и другие важные детали. И только если все нормы соблюдены, еда попадает на стол к детям.

