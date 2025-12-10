Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов на заседании Сената 9 декабря 2025 года сообщил о росте числа преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

По данным криминальной статистики, в нетрезвом состоянии в Казахстане совершается:

каждое второе убийство,

каждое третье изнасилование и хулиганство,

каждый четвертый грабеж и ДТП.

При этом около 60% всех таких преступлений — 1048 фактов — приходятся на ночное время.

Алкоголь доступен, меры безопасности — слабы

Санжар Адилов подчеркнул, что ключевыми причинами «пьяной» преступности остаются:

свободная доступность алкогольной продукции,

несоблюдение бизнесом мер безопасности,

мягкая ответственность за нарушения,

практически неограниченный режим работы развлекательных заведений.

Только в этом году в МВД поступило около 42 тысяч обращений граждан по поводу нарушений в увеселительных заведениях.

Каждое четвертое преступление — в состоянии опьянения

За 11 месяцев 2025 года, по данным МВД, зарегистрировано 1749 уголовных дел, связанных с правонарушениями в местах развлечений.

— Каждое четвертое деяние, совершенное в стране, — в состоянии алкогольного опьянения, — отметил вице-министр.

На сегодняшний день в нетрезвом виде совершены:

10 убийств,

579 фактов причинения телесных повреждений,

8 изнасилований,

26 грабежей,

238 фактов хулиганства.

Астана и Алматы — в числе наиболее проблемных городов

Особую тревогу, по словам Санжара Адилова, вызывает ситуация в столице. В 171 увеселительном заведении Астаны зафиксировано 357 преступлений, большинство — в ночные часы и под утро.

При этом в МВД отмечают повторяемость правонарушений в одних и тех же заведениях.

Не менее напряжённая ситуация в Алматы: сюда пришлось 3588 звонков граждан и более 14 убийств, связанных с увеселительными заведениями, резюмировал вице-министр.