Пьяная преступность захлестнула Казахстан: треть изнасилований совершается в состоянии опьянения

— Сегодня, 15:12
Фото пресс-службы ДП

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов на заседании Сената 9 декабря 2025 года сообщил о росте числа преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

По данным криминальной статистики, в нетрезвом состоянии в Казахстане совершается:

  • каждое второе убийство,
  • каждое третье изнасилование и хулиганство,
  • каждый четвертый грабеж и ДТП.

При этом около 60% всех таких преступлений — 1048 фактов — приходятся на ночное время.

Алкоголь доступен, меры безопасности — слабы

Санжар Адилов подчеркнул, что ключевыми причинами «пьяной» преступности остаются:

  • свободная доступность алкогольной продукции,
  • несоблюдение бизнесом мер безопасности,
  • мягкая ответственность за нарушения,
  • практически неограниченный режим работы развлекательных заведений.

Только в этом году в МВД поступило около 42 тысяч обращений граждан по поводу нарушений в увеселительных заведениях.

Каждое четвертое преступление — в состоянии опьянения

За 11 месяцев 2025 года, по данным МВД, зарегистрировано 1749 уголовных дел, связанных с правонарушениями в местах развлечений.

— Каждое четвертое деяние, совершенное в стране, — в состоянии алкогольного опьянения, — отметил вице-министр.

На сегодняшний день в нетрезвом виде совершены:

  • 10 убийств,
  • 579 фактов причинения телесных повреждений,
  • 8 изнасилований,
  • 26 грабежей,
  • 238 фактов хулиганства.

Астана и Алматы — в числе наиболее проблемных городов

Особую тревогу, по словам Санжара Адилова, вызывает ситуация в столице. В 171 увеселительном заведении Астаны зафиксировано 357 преступлений, большинство — в ночные часы и под утро.

При этом в МВД отмечают повторяемость правонарушений в одних и тех же заведениях.

Не менее напряжённая ситуация в Алматы: сюда пришлось 3588 звонков граждан и более 14 убийств, связанных с увеселительными заведениями, резюмировал вице-министр.



