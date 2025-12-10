Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов на заседании Сената 9 декабря 2025 года сообщил о росте числа преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.
По данным криминальной статистики, в нетрезвом состоянии в Казахстане совершается:
- каждое второе убийство,
- каждое третье изнасилование и хулиганство,
- каждый четвертый грабеж и ДТП.
При этом около 60% всех таких преступлений — 1048 фактов — приходятся на ночное время.
Алкоголь доступен, меры безопасности — слабы
Санжар Адилов подчеркнул, что ключевыми причинами «пьяной» преступности остаются:
- свободная доступность алкогольной продукции,
- несоблюдение бизнесом мер безопасности,
- мягкая ответственность за нарушения,
- практически неограниченный режим работы развлекательных заведений.
Только в этом году в МВД поступило около 42 тысяч обращений граждан по поводу нарушений в увеселительных заведениях.
Каждое четвертое преступление — в состоянии опьянения
За 11 месяцев 2025 года, по данным МВД, зарегистрировано 1749 уголовных дел, связанных с правонарушениями в местах развлечений.
— Каждое четвертое деяние, совершенное в стране, — в состоянии алкогольного опьянения, — отметил вице-министр.
На сегодняшний день в нетрезвом виде совершены:
- 10 убийств,
- 579 фактов причинения телесных повреждений,
- 8 изнасилований,
- 26 грабежей,
- 238 фактов хулиганства.
Астана и Алматы — в числе наиболее проблемных городов
Особую тревогу, по словам Санжара Адилова, вызывает ситуация в столице. В 171 увеселительном заведении Астаны зафиксировано 357 преступлений, большинство — в ночные часы и под утро.
При этом в МВД отмечают повторяемость правонарушений в одних и тех же заведениях.
Не менее напряжённая ситуация в Алматы: сюда пришлось 3588 звонков граждан и более 14 убийств, связанных с увеселительными заведениями, резюмировал вице-министр.
В Казахстан идёт атлантический циклон - синоптики предупредили
Дороги будущего: в Казахстане готовят трассы для беспилотных грузовиков и электрофур
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.