За минувшие выходные в Костанайской области полицейские пресекли 2741 административное правонарушение, из них 1921 — по линии безопасности дорожного движения. Особый акцент — на выявлении водителей в состоянии опьянения: к ответственности привлечены 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Среди грубых фактов:
- Костанай, 30 ноября ~03:00. Остановлен водитель ВАЗ-2107, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления.
- Трасса Костанай – Аулиеколь – Сурган, ~04:00. Задержан мотоциклист на Sonlink — также нетрезвый и без водительского удостоверения.
- Лисаковск. 47-летний водитель Chery Fora управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Материалы по всем эпизодам направлены в суд.
По итогам прошедшей недели в целом выявлено 4606 нарушений ПДД, в том числе 28 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В полиции напоминают: нетрезвое вождение — одна из ключевых причин тяжёлых ДТП, особенно в зимний период.
С 1 по 7 декабря в регионе проходит ОПМ «Опасный водитель»: экипажи усиливают контроль за выездом на встречную полосу, превышением скорости, проездом на запрещающий сигнал, непредоставлением преимущества пешеходам и иными грубыми нарушениями.
Правоохранители призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД, учитывать погодные условия и незамедлительно сообщать о нарушениях по номеру 102.
