Пьяный водитель въехал в остановку в Костанае

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
В Костанае в отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку возбуждено уголовное дело.
Он попытался скрыться, но был задержан патрульными полицейскими по «горячим следам».
Ночью 22 марта водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении ул. Маяковского-Хакимжанова, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.
Полицией установлено, что он будучи лишенным права управления сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.
За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.