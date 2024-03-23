Пьяный водитель въехал в остановку в Костанае

В Костанае в отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку возбуждено уголовное дело.

Он попытался скрыться, но был задержан патрульными полицейскими по «горячим следам».

Ночью 22 марта водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении ул. Маяковского-Хакимжанова, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку.

Полицией установлено, что он будучи лишенным права управления сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.

За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.