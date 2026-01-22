Проверка знаний Правил дорожного движения применяется как дополнительная мера для повышения ответственности водителей и профилактики нарушений. После уплаты штрафа автомобилист специальным постановлением направляется на сдачу теоретического экзамена. Водительское удостоверение при этом изымается, однако сразу права не аннулируются. Пройти тест необходимо в течение двух месяцев. Если этого не сделать, удостоверение отменяется по решению суда, и получать права придётся заново — с повторной сдачей теории и практического экзамена, сообщает сайт kolesa.kz

В Административном кодексе предусмотрены пять видов нарушений ПДД, за которые водителя направляют на переэкзаменовку:

Часть 4 статьи 594 КоАП РК — повторный в течение года выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части при образовавшемся заторе, создавшем препятствие для поперечного движения (штраф 7 МРП — 30 275 тенге).

— повторный в течение года выезд на перекрёсток или пересечение проезжей части при образовавшемся заторе, создавшем препятствие для поперечного движения (штраф 7 МРП — 30 275 тенге). Часть 4 статьи 596 — повторное в течение года движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, а также нарушения правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда, обгона, пересечение организованных колонн или занятие места в них (штраф 13 МРП).

— повторное в течение года движение по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, а также нарушения правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда, обгона, пересечение организованных колонн или занятие места в них (штраф 13 МРП). Часть 2 статьи 598 — повторное в течение года непредоставление преимущества спецтранспорту с включёнными световыми и звуковыми сигналами (штраф 40 МРП либо общественные работы до 20 часов).

— повторное в течение года непредоставление преимущества спецтранспорту с включёнными световыми и звуковыми сигналами (штраф 40 МРП либо общественные работы до 20 часов). Часть 2 статьи 599 — повторный в течение года проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (штраф 15 МРП).

— повторный в течение года проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика (штраф 15 МРП). Часть 2 статьи 600 — повторное в течение года непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам дорожного движения, за исключением спецтранспорта (штраф 15 МРП).

Отмечается, что некоторые из этих нарушений являются распространёнными, особенно в крупных городах, поэтому водителям важно учитывать требования ПДД, в том числе значение «вафельной» разметки.

