В Костанае запланированы работы по улучшению дорожной сети. Планируется отремонтировать 83 участка улиц общей протяженностью 45 километров. Об этом сообщил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

«Из которых 80 участков — средний ремонт, а три — реконструкции. Также в план входит ремонт 49 дворовых территорий. Работы намечены на период с апреля по октябрь 2025 года. В то же время, для улиц, которые не входят в перечень ремонтируемых объектов, будет осуществлен текущий ремонт дорожного покрытия. Всем подрядчикам задания выданы, улицы обследованы, в течение месяца мы планируем это всё завершить», — сообщил Алмат Исмагулов.

Кроме того, проведен комиссионный осмотр 103 участков дорог, находящихся на гарантии. В адрес подрядных организаций, технического надзора и центра качества дорог направлены уведомления о необходимости проведения восстановительных работ, которые должны быть завершены до 15 мая текущего года.

«В случае невыполнения данных обязательств нами будет проведена работа, в том числе и судебная по возврату средств, либо полного восстановление дорожного, асфальтового покрытия», — сказал замакима города.

По 5 миллионов тенге получили ветераны ВОВ в Костанае К 80-летию Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Казахстане, выплатили по 5 миллионов...

Банки ликвидированы. Казахстанские вкладчики обращаются за выплатами Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает прием заявлений на выплату возмещения по "уважительным причинам", передает пресс-служба...

Прогноз погоды на 1 апреля в Костанае и области Ночью 1 апреля на юге Костанайской области небольшой дождь. Ночью и утром на западе, юго-востоке...