В Костанае запланированы работы по улучшению дорожной сети. Планируется отремонтировать 83 участка улиц общей протяженностью 45 километров. Об этом сообщил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.
«Из которых 80 участков — средний ремонт, а три — реконструкции. Также в план входит ремонт 49 дворовых территорий. Работы намечены на период с апреля по октябрь 2025 года. В то же время, для улиц, которые не входят в перечень ремонтируемых объектов, будет осуществлен текущий ремонт дорожного покрытия. Всем подрядчикам задания выданы, улицы обследованы, в течение месяца мы планируем это всё завершить», — сообщил Алмат Исмагулов.
Кроме того, проведен комиссионный осмотр 103 участков дорог, находящихся на гарантии. В адрес подрядных организаций, технического надзора и центра качества дорог направлены уведомления о необходимости проведения восстановительных работ, которые должны быть завершены до 15 мая текущего года.
«В случае невыполнения данных обязательств нами будет проведена работа, в том числе и судебная по возврату средств, либо полного восстановление дорожного, асфальтового покрытия», — сказал замакима города.
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