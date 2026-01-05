Для государственных служащих планируют внедрить цифровую экосистему, которая позволит работать дистанционно. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, сообщает lsm.kz
По его словам, в условиях мобильного ритма жизни сотрудники не должны быть жестко привязаны к рабочему кабинету. Это актуально и для министерств, и для акиматов, представители которых часто находятся в разъездах. Ведомство намерено поэтапно создать среду, в которой госслужащие смогут выполнять свои обязанности с планшета или доверенного ноутбука вне офиса.
Акцент на информационную безопасность
Отдельное внимание будет уделено вопросам защиты данных. Планируется внедрение единой системы авторизации, в том числе с возможным использованием биометрической идентификации, для доступа к сервисам, содержащим персональную информацию. В экосистему также войдут защищенные инструменты для видеоконференций, обмена сообщениями, электронной почты и других рабочих коммуникаций.
Единое окно вместо множества систем
Как отметил вице-министр, сегодня госслужащие работают сразу в нескольких информационных системах, каждая из которых требует отдельного входа. Это создает неудобства и усложняет рабочие процессы. В перспективе планируется запуск единого окна, где будет сосредоточен весь необходимый функционал, без необходимости использовать разные пароли и учетные записи.
Пилот беспилотного такси
Также Ростислав Коняшкин рассказал о ходе подготовки к запуску беспилотного такси. На данный момент определены пилотные зоны, в которых будет проходить тестирование технологии. О тарифах и стоимости поездок говорить пока преждевременно — проект находится на стадии апробации.
Сроки и масштабирование проекта
Пилот реализуется совместно с рядом международных партнеров, при этом ведомство открыто к сотрудничеству и с другими компаниями. Запуск тестового режима запланирован на текущий год. В проект вовлечены различные государственные органы, включая МВД и Министерство транспорта.
После завершения всех процедур, в том числе нормативных, планируется официальный запуск сервиса. По словам вице-министра, сейчас ключевой вопрос заключается не в технологиях, а в том, как провести пилот безопасно, получить качественный результат и определить возможности масштабирования проекта на другие города.
