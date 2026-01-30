USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Платить придётся больше: в Костанае подорожал вывоз мусора

— Сегодня, 17:33
В связи с изменениями в налоговом законодательстве Республики Казахстан и решениями местных представительных органов жителям Костанай разъяснили актуальные тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов.

Как изменился тариф с учётом нового НДС

Как сообщили в уполномоченных органах, расчёт стоимости услуги осуществляется на основании решения маслихата города Костаная от 13 декабря 2024 года №137 и действующей ставки налога на добавленную стоимость.

Согласно новому Налоговому кодексу Республики Казахстан от 18 июля 2025 года №214-VIII ЗРК, с 1 января ставка НДС увеличена с 12% до 16%.

В результате тарифы на одного жителя в месяц составляют:

  • благоустроенные домовладения — 619,64 тенге без НДС, 694 тенге с НДС 12% и 718,78 тенге с НДС 16%;
  • неблагоустроенные домовладения — 739,05 тенге без НДС, 827,73 тенге с НДС 12% и 857,3 тенге с НДС 16%.

Почему повышение считается законным

Жители города задаются вопросом, почему рост платы происходит в период действия моратория на повышение тарифов. Власти разъясняют, что изменение итоговой суммы в квитанциях связано с вступлением в силу нового Налогового кодекса, который увеличил ставку НДС. Это общереспубликанская норма, обязательная для всех субъектов экономики.

Кроме того, организации, оказывающие услуги по вывозу ТБО, не относятся к субъектам естественных монополий и работают в конкурентной среде. Их базовый тариф без учёта налогов утверждается маслихатом исходя из фактических затрат.

Отмечается, что приведение начислений в соответствие с новой налоговой ставкой является обязанностью налогоплательщиков и не подпадает под категорию необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги.


