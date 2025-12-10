Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения с призывом соблюдать скоростной режим и меры безопасности в зимний период. Ведомство напоминает: с наступлением холодов дорожные и погодные условия существенно ухудшаются, что напрямую влияет на аварийность.
Зимние условия требуют особой осторожности
В МВД отмечают, что зимой на трассах участились случаи сильного снегопада, буранов, гололёда и ухудшения видимости. Всё это повышает риск ДТП и тяжести их последствий.
Для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения совместно с владельцами автодорог вводятся ограничения скорости, а при необходимости отдельные участки могут полностью закрываться для проезда.
Временные знаки и электронные табло на ключевых трассах
На республиканских автодорогах в зимний период устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости».
Кроме того, на направлениях Астана – Щучинск и Астана – Темиртау используются электронные табло – знаки переменной информации. С их помощью допустимая скорость может оперативно снижаться на время неблагоприятных погодных и дорожных условий, таких как буран или гололёд.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова подчёркивает, что эти знаки устанавливаются в строгом соответствии со стандартами и обязательны к исполнению наравне с другими дорожными знаками.
Камеры переключают режим под новый скоростной лимит
Одновременно с изменением скоростного режима дорожные камеры автоматически перестраиваются на фиксацию именно той скорости, которая установлена временными или стационарными знаками.
Контроль ведётся как по мгновенной, так и по средней скорости движения на участке. Это позволяет более точно отслеживать реальное поведение водителей и предотвращать грубые нарушения.
«Меры для вашей безопасности, а не для неудобств»
В МВД подчёркивают, что все предпринимаемые меры направлены не на ужесточение условий для автолюбителей, а на их защиту.
Ведомство призывает водителей:
- строго соблюдать правила дорожного движения и действующие ограничения скорости;
- учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия;
- заранее планировать поездки с запасом времени, чтобы избежать спешки за рулём.
Как подчёркивают в МВД, временные ограничения и закрытие участков дороги — это вынужденные, но необходимые шаги для снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья людей.
