Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения с призывом соблюдать скоростной режим и меры безопасности в зимний период. Ведомство напоминает: с наступлением холодов дорожные и погодные условия существенно ухудшаются, что напрямую влияет на аварийность.

Зимние условия требуют особой осторожности

В МВД отмечают, что зимой на трассах участились случаи сильного снегопада, буранов, гололёда и ухудшения видимости. Всё это повышает риск ДТП и тяжести их последствий.

Для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения совместно с владельцами автодорог вводятся ограничения скорости, а при необходимости отдельные участки могут полностью закрываться для проезда.

Временные знаки и электронные табло на ключевых трассах

На республиканских автодорогах в зимний период устанавливаются стационарные дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Кроме того, на направлениях Астана – Щучинск и Астана – Темиртау используются электронные табло – знаки переменной информации. С их помощью допустимая скорость может оперативно снижаться на время неблагоприятных погодных и дорожных условий, таких как буран или гололёд.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова подчёркивает, что эти знаки устанавливаются в строгом соответствии со стандартами и обязательны к исполнению наравне с другими дорожными знаками.

Камеры переключают режим под новый скоростной лимит

Одновременно с изменением скоростного режима дорожные камеры автоматически перестраиваются на фиксацию именно той скорости, которая установлена временными или стационарными знаками.

Контроль ведётся как по мгновенной, так и по средней скорости движения на участке. Это позволяет более точно отслеживать реальное поведение водителей и предотвращать грубые нарушения.

«Меры для вашей безопасности, а не для неудобств»

В МВД подчёркивают, что все предпринимаемые меры направлены не на ужесточение условий для автолюбителей, а на их защиту.

Ведомство призывает водителей:

строго соблюдать правила дорожного движения и действующие ограничения скорости;

учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия;

заранее планировать поездки с запасом времени, чтобы избежать спешки за рулём.

Как подчёркивают в МВД, временные ограничения и закрытие участков дороги — это вынужденные, но необходимые шаги для снижения аварийности и сохранения жизни и здоровья людей.

В Костанае женщину-руководителя привлекли к ответственности после получения предоплаты Договоры поставки без намерения их исполнить Прокуратура Костанайской области 26 ноября 2025 года утвердила обвинительный...

Пьяная преступность захлестнула Казахстан: треть изнасилований совершается в состоянии опьянения Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов на заседании Сената 9 декабря 2025 года сообщил о росте...

24 часа в пути: беспилотные фуры ускорят доставку в три раза В Казахстане планируют запустить первые крупные пилотные проекты с беспилотными грузовыми автомобилями уже в 2027...