В Костанайской области успешно завершена поисково-спасательная операция по розыску мужчины 1982 года рождения. Инцидент произошёл в районе Б. Майлина.

О пропаже сообщили родственники. Как выяснилось, накануне мужчина пешком направился из села Евгеньевка в сторону города Рудный, однако в пути потерял ориентир и сбился с маршрута.

К счастью, у него был при себе мобильный телефон. Он поддерживал связь со спасателями и описывал окружающую местность, что значительно ускорило поиски.

В операции приняли участие сотрудники Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, полиции и родственники пропавшего.

Мужчину обнаружили в степи по пояс в снегу в шести километрах от села Белозёрка. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Благодаря оперативным действиям всех служб жизнь мужчины удалось сохранить.

