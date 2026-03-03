В Костанайской области успешно завершена поисково-спасательная операция по розыску мужчины 1982 года рождения. Инцидент произошёл в районе Б. Майлина.
О пропаже сообщили родственники. Как выяснилось, накануне мужчина пешком направился из села Евгеньевка в сторону города Рудный, однако в пути потерял ориентир и сбился с маршрута.
К счастью, у него был при себе мобильный телефон. Он поддерживал связь со спасателями и описывал окружающую местность, что значительно ускорило поиски.
В операции приняли участие сотрудники Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, полиции и родственники пропавшего.
Мужчину обнаружили в степи по пояс в снегу в шести километрах от села Белозёрка. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Благодаря оперативным действиям всех служб жизнь мужчины удалось сохранить.
