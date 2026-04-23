По схеме «как у Долиной»: казахстанка потеряла жильё

В Алматинской области 73-летняя женщина осталась без единственного жилья, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и Нацбанка и убедили её, что дом якобы находится под угрозой, сообщает ТК «КТК».
Под предлогом «спецоперации» по поимке преступников они дали подробные инструкции: предложили выставить жильё на продажу, сами определили цену и потребовали не разглашать происходящее. Пенсионерке объяснили, что таким образом она якобы помогает правоохранительным органам.
Покупатель нашёлся уже на следующий день. Женщину убедили, что это «свой человек», и она согласилась продать дом за 7,5 миллиона тенге — значительно ниже рыночной стоимости.
Сделка была оформлена в спешке: хозяйка уезжала на похороны и оформила доверенность на соседку, которая передала деньги курьеру.
Обман раскрылся спустя несколько дней — мошенники сами признались в содеянном. Позже выяснилось, что по похожей схеме ранее обманули и соседку.
Родственники попытались оспорить сделку, однако суд встал на сторону покупателя. Сейчас защита готовит кассационную жалобу и рассчитывает урегулировать ситуацию мирным путём.
Тем временем пенсионерке грозит выселение, и она фактически осталась без жилья.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.