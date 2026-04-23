По схеме «как у Долиной»: казахстанка потеряла жильё

В Алматинской области 73-летняя женщина осталась без единственного жилья, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники представились сотрудниками полиции и Нацбанка и убедили её, что дом якобы находится под угрозой, сообщает ТК «КТК».

Под предлогом «спецоперации» по поимке преступников они дали подробные инструкции: предложили выставить жильё на продажу, сами определили цену и потребовали не разглашать происходящее. Пенсионерке объяснили, что таким образом она якобы помогает правоохранительным органам.

Покупатель нашёлся уже на следующий день. Женщину убедили, что это «свой человек», и она согласилась продать дом за 7,5 миллиона тенге — значительно ниже рыночной стоимости.

Сделка была оформлена в спешке: хозяйка уезжала на похороны и оформила доверенность на соседку, которая передала деньги курьеру.

Обман раскрылся спустя несколько дней — мошенники сами признались в содеянном. Позже выяснилось, что по похожей схеме ранее обманули и соседку.

Родственники попытались оспорить сделку, однако суд встал на сторону покупателя. Сейчас защита готовит кассационную жалобу и рассчитывает урегулировать ситуацию мирным путём.

Тем временем пенсионерке грозит выселение, и она фактически осталась без жилья.

Чипирование — условие кредита: в Казахстане меняют правила для фермеров В Казахстане планируют сделать чипирование животных обязательным условием для получения льготных кредитов. Об этом на...

ИИН в чеках: в Минфине объяснили цель инициативы В Министерстве финансов Казахстана разъяснили, зачем планируется указывать индивидуальный идентификационный номер в чеках при покупке...

Переход заговорил: новое решение для безопасности в Костанае В Костанае на одном из нерегулируемых пешеходных переходов установили речевой оповещатель. Новшество появилось на пересечении...