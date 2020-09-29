По всей стране стартовал сбор молодежи «Айбын-2020». Это республиканское соревнование между военно-патриотическими клубами. Нашу область будет представлять клуб «Тайфун». Ребятам предстоит показать свои знания, физическую силу и творческие способности. Но делать все это они будут в режиме онлайн, передает alau.kz

По всей стране был дан старт шестому республиканскому военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын». Правда, в этом году он будет проходить, как и другие мероприятия в формате онлайн. В зале областного акимата собрались участники патриотического клуба «Тайфун», именно они будут представлять нашу область. А помогут им более старшие коллеги — члены движения Жас Сарбаз. Ержан Ахметов не так давно стал возглавлять это движение. Он и сам много раз участвовал в подобных сборах, поэтому, как никто другой, знает, что нужно для победы.

«Я стараюсь изо всех сил оправдать все надежды возлагающиеся на меня. В этом году соревнования «Айбын» проходят в онлайн формате. Это необычный формат. Мы постараемся занять, конечно, призовые места. Ребята будут изо всех сил стараться. Мы будем их поддерживать. Сделаем все что в наших силах», — поделился председатель Костанайского областного филиала «Жас Сарбаз» Ержан Ахметов.

Ребята в течение получаса, через экран наблюдали за торжественной церемонией открытия. Она проходила в столице с участием министра обороны. Небольшой концерт, видеоролик, ну а после — официальный старт сбора. Кстати, сбор будет проходить до 30 ноября. Это своеобразное соревнование с несколькими этапами.

«Первый конкурс это будет интеллектуальная игра и здесь несколько туров. «Семь граней Великой степи», «Великой Победе — 75 лет!», «Родина моя», «Полиглот», «Мегамозг»», — сказала заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

В этом конкурсе команду будет представлять только один участник, им стала Елизавета Сафонова. Девушка в клубе уже третий год. Но участие в таком масштабном конкурсе для нее в новинку, поэтому она очень переживает.

«Честно не ожидала, что меня туда возьмут. Я должна была сначала участвовать в медицине, но потом решили, что я буду участвовать в интеллектуальном конкурсе. Готовлюсь уже несколько недель. Надеюсь займу какое-нибудь место», — рассказала участника клуба «Тайфун» Елизавета Сафонова.

Для проведения сбора в формате онлайн из Министерства обороны было направлено 15 камер для клуба «Тайфун».

«За каждым участником закреплена камера. И она со своей камерой выступает. Никого в помещении нет. Соответственно ей задаются вопросы, она отвечает самостоятельно в течение 20 минут на 25 вопросов она должна ответить», — пояснил помощник акима Костанайской области по обороне и безопасности Асылхан Мукушев.

Всего в программе сбора 7 этапов. Есть командные, есть личные соревнования. Участникам нужно будет показать не только свои знания, но физическую силу, и творческие способности в таких конкурсах как челлендж «Биз биргемиз», конкурс по робототехнике, оказание первой медицинской помощи, надевание противогаза, сборка и разборка автомата и еще множество заданий, которые начались уже сегодня.

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