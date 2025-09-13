В правила предоставления коммунальных услуг внесли изменения, которые установили крайнюю дату оплаты квитанций. Если внести деньги позже, то это могут отразить как долг. Подробнее читайте на NUR.KZ

Казахстанцы ежемесячно оплачивают коммунальные услуги как в квартирах, так и индивидуальных частных домах.

Обычно в первом случае количество услуг больше, и приходится оплачивать несколько квитанций (например, за теплоэнергию и воду, электричество и связь). При этом иногда даже после внесения платежа на следующий месяц может приходить счет, в котором прописывается долг – как будто платеж за предыдущий месяц не был зачислен.

Это связано с особенностями расчета оказанных услуг некоторых организаций – крайний срок учета платежа устанавливался 25 числа каждого месяца. Но теперь подобная практика станет повсеместной. Также квитанции объединят в одну.

25 число – крайний срок официально

Ранее некоторые компании, оказывающие коммунальные услуги, в своих публичных договорах указывали 25 число каждого месяца как расчетную дату – то есть именно до этого дня включительно нужно оплатить квитанции.

При более поздней оплате могла быть начислена пеня.

Также в следующей квитанции в строках начисления сумма за оплаченный с опозданием месяц (даже если в итоге платеж был произведен, например, 29 числа) могла отображаться как долг, хотя деньги на самом деле поступили и были зачислены в уплату коммунальных услуг.

То есть поздно внесенные деньги не сгорали, а засчитывались как положено. Но при этом в следующей квитанции могла возникать путаница для потребителей в виде долга.

Теперь с 13 сентября 2025 года, согласно поправкам в Правилах предоставления коммунальных услуг, обязанность оплаты квитанций до 25 числа теперь закреплена законодательно для всех поставщиков.

При этом деньги при оплате после 25 числа все так же не будут сгорать. Но казахстанцы должны внести платеж до этой даты включительно, чтобы избежать пени и путаницы в следующий месяц.

«Сроки оплаты за коммунальные услуги определяются договором между потребителем и поставщиком, при этом оплата производится не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за расчетным, если иное не предусмотрено соглашением сторон», – отмечается в документе.

Будет только одна квитанция

Также теперь все оказываемые казахстанцам коммунальные услуги будут поступать в одной квитанции – это должно облегчить процесс оплаты для населения.

То есть вместо двух или трех счетов потребителям будет поступать единая квитанция в электронном виде от единых расчетных центров (ЕРЦ) – юрлиц, соответствующих определяемым уполномоченным органом требованиям и порядку работы, осуществляющих формирование единого платежного документа и обеспечивающих взаимодействие между поставщиками и потребителями коммунальных услуг на основе информационных систем.

Это позволит акиматам лучше контролировать качество оказываемых услуг за счет цифровизации всей сферы и защитить права потребителей.

А если нужна бумажная квитанция, то потребителям необходимо будет написать соответствующее заявление.

ЕРЦ будут назначаться на конкурсной основе местными исполнительными органами. Также поставщики коммунальных услуг будут нести ответственность перед потребителями за достоверность и корректность передаваемых данных в ЕРЦ.

Напомним, с 13 сентября в Казахстане вводят новые правила оплаты за воду – лимит на человека составит 140 литров в сутки.

@Автор: Марк Мауленкулов

